Британская рекламная компания WPP подверглась кибератаке

Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото

Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото

ЛОНДОН, 27 июн — РИА Новости. IT системы британской рекламной компании WPP подверглись хакерской атаке, говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

"IT системы нескольких компаний группы WPP стали, предположительно, целью кибератаки. Мы принимаем необходимые меры", — сказано в сообщении.

Сайт загружается с трудом, после загрузки открывается сообщение на главной странице о том, что "сайт недоступен". Компания извиняется за "причиненные неудобства" и обещает "в ближайшее время восстановить работу страницы".

Компания была основана в 1971 году, она владеет несколькими крупными сетями по работе с общественным мнением и исследованиями рынка.