Kaspersky Lab France: кибератака серьезно затронула французские предприятия

ПАРИЖ, 27 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Французские предприятия оказались серьезно затронуты кибератакой, сообщает в своем верифицированном аккаунте в сети микроблогов Twitter французское подразделение компании Kaspersky Lab (Kaspersky Lab France).

"Французские предприятия серьезно затронуты", — говорится в сообщении компании. Иных подробностей о компаниях, ставших жертвами кибератаки, не приводится. Сообщение в Twitter сопровождает ссылка на сюжет французского информационного телеканала о кибератаке.

Des entreprises françaises très durement touchées… https://t.co/CFiKczr9TX — Kaspersky Lab France (@kasperskyfrance) 27 июня 2017 г.

К настоящему времени известно, что французская компания-производитель строительных материалов Saint-Gobain пострадала от хакерских действий, сайт компании не открывается. О других компаниях из Франции, ставших жертвами кибератаки, пока не сообщалось.