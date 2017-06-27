Гройсман рассказал о последствиях кибератаки на Украине

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Премьер Украины Владимир Гройсман во вторник заявил, что в результате хакерской атаки важные системы инфраструктуры не пострадали, атака будет отражена.

"Беспрецедентная атака, но наши айтишники делают свою работу и защищают критическую инфраструктуру. Важные системы не пострадали. Атака будет отражена, а злоумышленники — установлены", — написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений регулятор не уточнил.

О хакерской атаке уже сообщили международный аэропорт "Борисполь", киевский метрополитен, компания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и компания "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев. Об атаке также заявила крупнейшая на Украине частная компания по оказанию услуг доставки "Новая почта".

Компания Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, сообщила, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах.