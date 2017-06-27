ЛОНДОН, 27 июн — РИА Новости, Мария Табак. Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что пересматривает планы касательно нового референдума о независимости региона, не будет добиваться немедленного принятия соответствующего законопроекта, и вернется к этому вопросу, "когда будет ясность по Brexit".

Ранее Стерджен настаивала, что до завершения переговоров Великобритании с ЕС по Brexit, то есть до конца 2019 года, в Шотландии должен пройти новый референдум о независимости. Однако на прошедших 8 июня выборах SNP потеряла 21 мандат, и первый министр вынуждена была признать, что, может быть, она отстаивала идею нового референдума слишком рьяно.

"Наша главная задача сейчас — обеспечить единство и согласие… После выборов я сказала, что тщательно обдумаю его результаты. И я сделала это, провела консультации с коллегами и парламентом. И позвольте мне подчеркнуть, я по-прежнему считаю, что до завершения процесса Brexit граждане Шотландии должны иметь право высказаться относительно своего будущего. Нам предстоит Brexit, за который мы не голосовали", — сказала Стерджен, выступая со специальным заявлением в парламенте Шотландии.

Она выразила опасение, что нынешнее британское правительство может вывести страну из ЕС "без соглашения (о свободной торговле — ред.) или с очень плохим соглашением.

"Шотландское правительство пересмотрит свои планы касательно референдума. Я не буду добиваться немедленного принятия законопроекта, вместо это сосредоточившись на том, чтобы добиться наилучших условий Brexit для Шотландии… А когда все будет ясно, мы вернемся к вопросу о референдуме", — сказала Стерджен.