Датский грузоперевозчик Maersk сообщил, что подвергся хакерской атаке

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Один из ведущих морских грузоперевозчиков датская компания A.P. Moller-Maersk подверглась кибератаке, которая вывела из строя ее компьютерные системы.

"Мы можем подтвердить, что IT-системы Maersk вышли из строя в результате кибератаки на многих подразделениях компании", — говорится в заявлении грузоперевозчика в Twitter.

Ранее сообщалось, что во вторник многие нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании РФ и Украины стали объектами масштабной атаки вируса-вымогателя Petya.

По данным компании Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз, среди жертв кибератаки оказались сети "Башнефти", "Роснефти", украинских компаний "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровской электроэнергетической системы".