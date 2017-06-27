В МВД Украины обвинили Россию в хакерских атаках на банки и госкомпании

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк обвинил Россию в хакерских атаках, которым подверглись банки и госкомпании, при этом он не привел никаких доказательств.

"В том, что за этими проказами (хакерские атаки — ред.) стоить РФ, думаю, в этом нет никаких сомнений, поскольку сегодня это и есть проявление гибридной войны", — заявил Шкиряк в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее Нацбанк Украины предупредил банки и других участников финансового сектора о внешней хакерской атаке с использованием неизвестного вируса. В ведомстве сообщили, что атаки осуществляются на ряд украинских банков, а также на предприятия коммерческого и государственного секторов. При этом названия банков и учреждений регулятор не уточнил.

По данным СМИ, хакерской атаке также подверглись компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы страны, и "Киевэнерго", обеспечивающая теплом и горячей водой Киев.

При этом серверы российской компании "Роснефть" во вторник также подверглись мощной хакерской атаке. Компания обратилась в правоохранительные органы.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.