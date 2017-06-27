Президент Сербии отреагировал на планы Хорватии по покупке истребителей

БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Глава Сербии Александр Вучич прокомментировал сообщения о планах Хорватии закупить на Западе эскадрилью истребителей.

Днем во вторник президент республики участвовал в открытии международной выставки оборонной промышленности PARTNER 2017 в Белграде. Накануне хорватские СМИ сообщили о планах официального Загреба провести конкурс для закупки истребителей F-16 Barak или Gripen JAS-39, с тем чтобы к 2020 году обучить пилотов и обслуживающий персонал и ввести машины в строй.

Информация официально не подтверждена, число самолетов, которые планируется приобрести, не раскрывалось, сообщалось об "эскадрилье".

"Что касается закупки вооружений Хорватией, они имеют право вооружаться. Если имеют деньги и здоровую экономику, пусть вооружаются. Желаю им всяческих успехов", — с улыбкой заявил Вучич на пресс-конференции.

"Наша задача – быть защищенными и обеспечить безопасность собственного неба и граждан Сербии", — подчеркнул он.

Ранее Вучич сообщил, что Сербии нужны два дивизиона зенитных ракетных систем С-300 и полковой командный пункт, их приобретение обсуждается с Россией и Белоруссией.

Сербия также попросила российскую сторону о получении условий для покупки системы ЗРК "Бук-M3" с целью развития возможностей ПВО, "после того как Хорватия усилила свои вооруженные силы баллистическими ракетами по программе НАТО".

В конце декабря прошлого года Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, вооруженных КПВТ 14,5 мм. Белград ожидает, что Россия в ближайшие месяцы передаст Сербии МиГ-29, которые пройдут ремонт и модернизацию и станут в строй ВВС и ПВО республики.