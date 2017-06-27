Президент Сербии отреагировал на планы Хорватии по покупке истребителей

БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. Глава Сербии Александр Вучич прокомментировал сообщения о планах Хорватии закупить на Западе эскадрилью истребителей.
Информация официально не подтверждена, число самолетов, которые планируется приобрести, не раскрывалось, сообщалось об "эскадрилье".
"Что касается закупки вооружений Хорватией, они имеют право вооружаться. Если имеют деньги и здоровую экономику, пусть вооружаются. Желаю им всяческих успехов", — с улыбкой заявил Вучич на пресс-конференции.
"Наша задача – быть защищенными и обеспечить безопасность собственного неба и граждан Сербии", — подчеркнул он.
Сербия также попросила российскую сторону о получении условий для покупки системы ЗРК "Бук-M3" с целью развития возможностей ПВО, "после того как Хорватия усилила свои вооруженные силы баллистическими ракетами по программе НАТО".
В конце декабря прошлого года Вучич по итогам встречи в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу сообщил, что РФ в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72С и 30 БРДМ-2, вооруженных КПВТ 14,5 мм. Белград ожидает, что Россия в ближайшие месяцы передаст Сербии МиГ-29, которые пройдут ремонт и модернизацию и станут в строй ВВС и ПВО республики.