Членство Черногории в НАТО не направлено против кого-либо, заявил премьер

СТРАСБУРГ, 27 июн — РИА Новости, Кристина Луна Родригес. Премьер-министр Черногории Душко Маркович заявил, что членство его страны в НАТО не направлено против кого бы то ни было.

Во вторник премьер Черногории выступает в ПАСЕ и отвечает на вопросы парламентариев. Один из европарламентариев поинтересовался тем, как будут развиваться отношения с Россией после вступления Черногории в альянс. "Выбор в пользу НАТО — это не скрытая повестка дня, все было известно России, они знали о наших планах", — ответил премьер.

"Мы знаем, что с момента провозглашения независимости, мы защищали два наших основных внешнеполитических приоритета: европейская интеграция и вступление в НАТО",- сказал Маркович, добавив, что "после этого совместно с НАТО разработали программу вступления, включающую пять этапов, дорожную карту на пять лет".

В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. Значительная часть населения этой бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу. В стране проходили акции протеста.

Комментируя вступление Черногории в НАТО, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что в обмен на лояльность Черногории антироссийским санкциям и антироссийской политике ей навязали и членство в НАТО. Лавров заявил, что это не укрепляет безопасность альянса и ведет к дополнительным расходам его стран-членов. Он отметил, что эта тенденция вновь возвращает стороны к политике разделительных линий в Европе, которая подрывает многочисленные торжественные обещания западных лидеров о необходимости обеспечивать равную и неделимую безопасность и является тупиковой.

"Это был транспарентный, открытый процесс и внутри страны, и для тех, кто находится за ее пределами, для международного сообщества. В тот период Российская Федерация не высказывала обеспокоенности никакой по поводу вступления в НАТО", — сказал премьер.

"Время от времени раздавались мнения, что мы можем изменить свое решение, мы не рассматриваем наше членство в НАТО в качестве угрозы кому бы то ни было, тем более нашим друзьям. Речь идет о том, чтобы повысить качество жизни наших граждан, повысить уровень безопасности", — сказал Маркович.

По его словам, когда в стране начали думать, что "все хорошо, возникли новые проблемы, новые опасение конфликта, и Черногория сказала "нет", такое не должно повториться. "Мы поддерживаем ценности развитой Европы, это неразрывно связано с членством в ЕС и в НАТО. По такому пути мы пошли", — отметил он.

"К сожалению, когда мы подошли к завершению этого процесса, Россия была не готова согласиться и попыталась противостоять этому процессу наименее демократическими способами: угроза нашему конституционному порядку, угроза нашей безопасности, их угрозы было публичными, осуществлялись в форме политического давления, давления через разведслужбы, но Черногория устояла от этого давления, и сегодня мы — член НАТО",- сказал Маркович, добавив, что "членство в НАТО не следует воспринимать как угрозу кому бы то ни было".

Западные политики и спецслужбы, в том числе американские и европейские, ранее обвиняли Россию в подготовке переворота в бывшей югославской республике — Черногории. При этом конкретных доказательств этих утверждений так и не приводили. Официальные представители РФ назвали эти обвинения голословными. Ранее глава российского МИД назвал нечистоплотными заявления Черногории о "вмешательстве" России в дела страны. До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что обвинения в адрес России направлены на оправдание перед собственным населением вступления в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что обвинения в адрес России со стороны высокопоставленных представителей Черногории слишком серьезны, без подкрепления фактами это безответственно.