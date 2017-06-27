Роскосмос прокомментировал снятие ареста со своих счетов во Франции

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. "Роскосмос" приветствует снятие ареста во Франции с денег, предназначавшихся для уплаты госкорпорации по контрактам с Arianespace: "Закон и справедливость победили демагогию".

Соответствующее решение во вторник принял Апелляционный суд Парижа.

"Закон и справедливость победили демагогию. Поздравляю с победой всех, кто оказывает поддержку "Роскосмосу"", — приводит пресс-служба "Роскосмоса" слова заместителя гендиректора госкорпорации по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Как говорится в релизе, 300 миллионов долларов были арестованы французскими судебными приставами в 2015 году во исполнение решения Третейского суда Парижа от 18 июля 2014 года по делу "бывшие акционеры ЮКОСа против Российской Федерации".

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин говорил, что речь идет не о замороженных активах "Роскосмоса", а о "тех деньгах, которые нам должны были заплатить за наши услуги, в том числе по пускам с космодрома Куру и так далее". По словам вице-премьера, "это фактически пока задержанные чужие нам долги".