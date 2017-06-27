Премьер Албании провозгласил победу своей партии на парламентских выборах

БЕЛГРАД, 27 июн — РИА Новости. Премьер-министр и глава правящей Социалистической партии (СП) Албании Эди Рама во вторник провозгласил победу на прошедших парламентских выборах и призвал сторонников отпраздновать ее в центре Тираны.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Албании после обработки данных с 97,5% участков Соцпартия получила 48,16% голосов и претендует на 74 места из 140 в однопалатном парламенте страны. На втором месте крупнейшая оппозиционная Демократическая партия (ДП) с 28,73% голосов и 43 ожидаемыми мандатами, на третьем — Социалистическое движение за интеграцию (СДИ) с 14,38% и 19 возможными мандатами.

Еще на три мандата претендует Партия за справедливость, интеграцию и единство с 4,71% поддержки избирателей. Одно депутатское место может достаться движению Libra, завоевавшему 1,29% симпатий электората.

Подсчет голосов еще продолжается, но премьер уже поздравил парламентариев-социалистов. "Мы сделали это вопреки ожиданиям всех, кроме нас! Албанский народ оказал великую честь тем людям, которые, как он считает, воплотят его намерения, мечты и надежды. Победа — это самая большая ответственность, которую мы можем возложить на свои плечи", — цитирует агентство АТА Раму. Глава правительства добавил, что "победила Албания, которая хочет государственного порядка, новых рабочих мест и благополучия". Он призвал сторонников собраться во вторник в 18.30 (19.30 мск) на площади Скендербега в центре Тираны, чтобы отпраздновать победу.

С середины февраля оппозиционная ДП Люльзима Баши в течение четырех месяцев устраивала уличные протесты и бойкотировала работу парламента, обвиняя правящую СП премьера Эди Рамы в готовящихся подтасовках на выборах, экономических проблемах и так называемой "каннабизации" страны, то есть подталкивании граждан к производству и торговле наркотиками в связи с отсутствием законных заработков. Посредниками в урегулировании конфликта выступили ЕС и США, в результате оппозиция получила возможность вести наблюдение за организацией голосования, но само общенациональное волеизъявление было перенесено с 18 на 25 июня.

Граждане страны в воскресенье выбирали 140 депутатов однопалатного парламента в 12 административных округах, при этом порог для прохождения в законодательный орган составляет 3% для партий и 5% для коалиций. На депутатские мандаты претендуют 18 политических объединений.