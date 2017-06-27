В Ереване суд приговорил к тюрьме брата одного из захватчиков здания ППС

ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Суд общей юрисдикции ереванских административных районов Кентрон и Норк-Мараш приговорил к 3,5 годам тюрьмы Арарата Хандояна – брата одного из участников группы, захватившей летом 2016 года здание патрульно-постовой службы полиции в Ереване, Араика Хандояна, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд признал Арарата Хандояна виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорил его трем годам и шести месяцам лишения свободы", — заявил судья Мнацакан Мартиросян, оглашая приговор.

Хандоян обвинялся в участии в массовых беспорядках у захваченного здания ППС 20 июля 2016 года и насилии против представителя власти.

Вооруженная группа из 33 человек 17 июля 2016 года проникла на территорию полка ППС полиции Армении и под угрозой насилия удерживала находящихся там людей. Она требовала отставки президента Сержа Саргсяна и освобождения содержащегося под арестом лидера радикальной оппозиционной организации "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.

В ходе захвата полка ППС и последующих событий пострадали 46 человек, из них 26 — сотрудники полиции. Трое полицейских были убиты, десять в разное время удерживались группой, у семерых — огнестрельные ранения различной степени тяжести. Семеро из пострадавших гражданских лиц — медработники.

На данный момент завершено следствие в отношении 32 обвиняемых. Им инкриминируется ряд статей УК, в частности "убийство", "незаконное приобретение и ношение оружия", "захват и соучастие в захвате заложников, а также зданий, строений и транспортных средств", "умышленное уничтожение имущества", "кража с незаконным проникновением в хранилище или помещение".