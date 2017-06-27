Под автомобилем погибшего в Киеве сотрудника разведки нашли взрывчатку

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Автомобиль, в котором находился сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины полковник Максим Шаповал, взорвался в Киеве из-за заложенной под днищем машины взрывчатки, сообщил во вторник руководитель управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Во вторник в Киеве в результате взрыва автомобиля погиб сотрудник главного управления разведки Минобороны полковник Максим Шаповал. Возбуждено дело по статье "теракт". При этом украинское агентство УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что произошли три взрыва.

"Зафиксирован один (взрыв — ред.) пока что. Возможно, дополнительный какой-то прозвучал позже. После изучения мы уже сможем сказать, через сколько прозвучал второй, если он был. Взрывчатка была заложена снизу автомобиля. После экспертизы будет определено, в середине или под днищем автомобиля, тип взрывчатки также и количество уже будут позже установлено", — сказал Крищенко на брифинге, который транслировал телеканала "112. Украина".

По данным агентства УНН, первым взорвался бензобак автомобиля, за ним сдетонировали два взрывных устройства, установленные в разных частях авто. При этом агентство не располагает информацией, какие именно устройства были уставлены в разных частях машины.