СМИ сообщили о снижении турпотока в Катар из-за кризиса в Персидском заливе

ДУБАЙ, 27 июн — РИА Новости. "Бойкотирование" Катара со стороны ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна и Египта привело к падению заполняемости отелей в Дохе, обычно загруженных в период праздника по случаю окончания священного для мусульман лунного месяца Рамадана, пишет издание The National.

Исследование показало, что средняя заполняемость отелей составила 57% в первый день праздников, начавшихся в воскресенье.

"Обычно отель загружен туристами из Саудовской Аравии и Бахрейна, но не в этом году", — рассказал представитель одного из пятизвездочных отелей Дохи.

Аналитик в области авиации Уилл Хортон при этом отмечает, что в начале июля число рейсов в Катар составит 76% от числа рейсов в аналогичный период прошлого года, что означает потери около 27 тысяч пассажиров в день.

Приезжающие из стран Персидского залива составляют практически половину всех туристов в Катаре, отмечает издание.