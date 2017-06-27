Лукашенко попросили не впускать латвийского депутата за оскорбление русских

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Группа латвийских активистов обратилась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой запретить въезд в Минск депутату Сейма Эдвинсу Шноре в связи с его скандальным высказыванием в адрес русскоязычного населения Латвии.

Как сообщает Sputnik Латвия , депутат должен возглавлять латвийскую делегацию на Парламентской ассамблее ОБСЕ. Первое пленарное заседание пройдет в Минске 5 июля.

В партийной газете "Националас зиняс" Шноре назвал русскоязычное население Латвии "русской вошью", после чего ряд местных общественных организаций потребовали дать правовую оценку этому высказыванию. Обращение к белорусскому лидеру латышский активист Владимир Линдерман разместил на своей странице в Facebook.

Организация "Европейская сеть против расизма" еще в 2014 году обратила внимание на враждебные высказывания Шноре в адрес русскоязычных жителей Латвии.

В мае комиссия латвийского Сейма по этике осудила оскорбительные высказывания, но вынесла Шноре лишь устное порицание. При этом парламентарий не принес публичных извинений и продолжает отстаивать свою позицию. На заседании профильной комиссии депутат пожаловался на неточную интерпретацию статьи и подчеркнул, что нельзя наказывать за выражение своего мнения.