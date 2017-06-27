Стрелявший по соседям фермер под Киевом оказался депутатом

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Прокуратура уведомила о подозрении в совершении преступления по статье "хулиганство" депутата Старооржицького сельского совета Згуровского района Украины, который открыл стрельбу по фермерам, сообщила прокуратура Киевской области.

Ранее пресс-служба полиции Киевской области сообщила, что фермер в селе Старая Ожица в Киевской области открыл прицельный огонь из охотничьего оружия по соседям-фермерам, ранены два человека.

"Прокурором Киевской области Дмитрием Чибисовым сообщено о подозрении 54-летнему депутату VII созыва Старооржицького сельского совета Згуровского района в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью четвертой статьей 296 (хулиганство) УК Украины", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, депутат вместе с сыном, осуществляя сельскохозяйственные работы на арендованном поле, перекрыли проезд сельскохозяйственной техникой. В дальнейшем между ними и двумя мужчинами, которые хотели проехать полем на автомобиле, возник конфликт, во время которого депутат достал ружье и стрелял в мужчин.