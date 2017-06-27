"Нормандская четверка" обсудит перемирие в Донбассе, заявили в МИД Украины

РИМ, 27 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Разговор лидеров стран "нормандского формата" (Франция, Германия, Россия и Украина) может состояться в ближайшие дни, его темами станет прекращение огня и укрепление роли ОБСЕ для обеспечения безопасности вдоль линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

"Мы хотим провести его как можно быстрее, думаю, в ближайшие дни. Вопросы для обсуждения очень ясны: как достичь уровня безопасности для прекращения обстрелов против гражданского населения, как усилить роль ОБСЕ для обеспечения реального уровня безопасности вдоль линии соприкосновения, особенно в части наблюдения за участками границы между Украиной и Россией" — заявил Климкин по итогам переговоров с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

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