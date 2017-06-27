Посол в Южной Корее высоко оценил российскую "дорожную карту" по КНДР

МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. "Дорожная карта", составленная Москвой по решению проблемы КНДР, является чрезвычайно полезной, "конфликта" с предложением Китая по урегулированию северокорейской проблемы быть не может, считает посол РФ в Республике Корея в 2005-2009 годах, член РСМД Глеб Ивашенцов.

Ранее заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов заявил РИА Новости, что Москва разработала "дорожную карту" решения проблемы КНДР, готова обсуждать ее с партнёрами. По словам Моргулова, она включает поэтапную схему продвижения сторон к диалогу без предварительных условий. Как отметил замглавы МИД РФ, Москва, продвигая подобную инициативу, действует "в координации с китайскими партнёрами, которые испытывают озабоченности в связи с происходящим на Корейском полуострове".

Полезная "дорожная карта"

"То, что говорит Моргулов, — это чрезвычайно полезно. Нам нужны переговоры, и переговоры можно начать с реализации предложения министра иностранных дел Китая Ван И о том, чтобы Южная Корея и Соединенные Штаты прекратили совместные военные маневры на Корейском полуострове, а Пхеньян, в свою очередь, прекратил бы, приостановил бы осуществление своей ракетно-ядерной программы", — сказал Ивашенцов РИА Новости.

Он подчеркнул, что военного решения ситуации не может быть, так как любые атаки на северокорейские ядерные объекты "неизбежно приведут к новой корейской войне и непредсказуемым последствиям".

Без конфликта

По мнению бывшего посла РФ в Республике Корея, "конфликта" российской "дорожной карты" с предложением КНР по урегулированию северокорейской проблемы быть не может.

"Нет, здесь никакого конфликта быть не может, это очень полезная и важная инициатива, потому что решение северокорейской ядерной проблемы невозможно военным путем. Решить эту проблему можно только путем переговоров", – сказал он, отвечая на вопрос, может ли возникнуть "конфликт" между "дорожной картой" России и концепцией Китая о разрешении ситуации на Корейском полуострове.

Глава МИД КНР Ван И ранее заявил, что предлагает КНДР приостановить ракетные пуски и развитие ядерной программы в обмен на приостановку военных учений со стороны США и Южной Кореи. По его словам, эта "приостановка в обмен на приостановку" поможет в будущем посадить стороны за стол переговоров.

По словам Глеба Ивашенцова, предложение, озвученное ранее главой МИД КНР, является вполне приемлемым, поскольку "сами северокорейцы в 2015 и 2016 году с таким предложением тоже выходили". При этом он отметил, что переговоры проблему не решат, но нужно найти любой повод их начать. По мнению члена РСМД, кроме переговоров необходимо решать проблему урегулирования отношений между КНДР и Республикой Корея, чтобы наладить диалог между Пхеньяном и Сеулом.

"Здесь свою роль должна сыграть ООН. Не знаю, какие имеются конкретные предложения у Моргулова, но, на мой взгляд, было бы очень полезно провести под руководством генерального секретаря ООН такую конференцию, посвященную положению на Корейском полуострове, где бы обсуждались вопросы возможности заключения мирного договора между КНДР и Республикой Корея, развития экономического сотрудничества и так далее", — добавил собеседник агентства. По его словам, российскую дорожную карту можно было бы представить в СБ ООН.

Ранее США на фоне ситуации вокруг КНДР направили в район Корейского полуострова ударную авианосную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". США заявили, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.