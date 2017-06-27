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Brexit может стать ударом для сектора научных разработок, считает эксперт

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (148)
14:1927.06.2017
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© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фотоФлаги Евросоюза и Великобритании на фоне часовой башни Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 27 июн – РИА Новости, Мария Табак. Выход Великобритании из Евросоюза может стать тяжелым ударом для сектора научных разработок, ограничив ученым доступ к источникам финансирования и затруднив процесс найма на работу специалистов-иностранцев, заявил РИА Новости основатель и глава базирующейся в Нью-Йорке стартап-компании HemoGenyx Pharmaceuticals, занимающейся разработкой лекарств для лечения заболеваний крови, биолог русского происхождения Владислав Сандлер.

Ситуация в Лондоне. Архивное фото
© Flickr / Hernán Piñera
ЕС счел недостаточными гарантии Британии по правам европейцев после Brexit
В конце июля акции основанной в 2013 году HemoGenyx начнут котироваться на Лондонской фондовой бирже, а сама компания станет британской фирмой с "дочкой" в Нью-Йорке.

"Есть европейская программа "Горизонт 2020 (Horizon 2020), и эта программа дает гранты по всей Европе на разработку различных вещей, в том числе и в сфере фармацевтики, научных исследований. Это централизованная программа, управляемая Евросоюзом. Там распределяются десятки и сотни миллионов евро. Если завтра Великобритания покинет ЕС, и они как-то не договорятся, эта программа падет первой жертвой", — сказал Сандлер.

Восьмая рамочная программа Европейского Союза по развитию научных исследований и технологий — это программа для поддержки и поощрения исследований в Европе, рассчитанная на период с 2014 по 2020 год. Бюджет "Горизонта 2020" составляет 80 миллиардов евро.

"Если программа исчезнет, никто в Великобритании не сможет получить эти деньги на исследования и разработки. А для меня это очень важно, мне кажется, глупо отказываться от такой поддержки. Мы пока не получали этот грант, но пытаемся получить. Но сейчас все подвешено. Неясно, что будет, стоит ли тратить усилия и время на подачу. Там большая конкуренция, речь идет не просто о том, чтобы заполнить анкету, это должен быть очень серьезный проект, предусматривающий участие ученых из разных стран. А Brexit, получается, сразу отрезает еще один вид финансирования", — отметил Сандлер.

Также, по его мнению, от выхода Великобритании из ЕС серьезно пострадают британские университеты и исследовательские центры.

Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2017 / Virginia Mayo
В НАТО не ожидают негативного эффекта от Brexit
"Университеты сильны тем, что они берут лучшие умы отовсюду, это чистая меритократия. Если вы откажетесь от этого принципа, то что останется? Конечно, способные люди есть и здесь, но выбор гораздо уже. Самое главное – этот свободное движение человеческого капитала. Сейчас любой может приехать без особых проблем, а так возникнут какие-то барьеры – визы, разрешения и прочее. Они неизбежно ограничат возможности тех, кто мог бы приехать сюда. Для меня как для работодателя это очень плохо", — отметил основатель HemoGenyx.

Сандлер надеется, что в итоге Brexit все же пойдет по более мягкому сценарию, чем тот, о котором говорит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Я думаю, что в итоге придут к компромиссу, потому что чем дольше это все будет, тем больше люди будут понимать, что, хотя какие-то плюсы от выхода из ЕС и будут, в целом это вредоносно", — считает ученый.

Великобритания, согласно статье 50-й Лиссабонского договора, должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года.

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