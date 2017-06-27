МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Гибель сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Максима Шаповала связана с коррупционными разборками, заявил спикер Минобороны ДНР Эдуард Басурин в интервью порталу "Украина.ру".

По его словам, инцидент не уместно связывать с убийствами в Донецке военнослужащих самопровозглашенной республики Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви).

"Это деньги. Коррупция на Украине расцвела уже до такой степени, что тот несчастный бюджет, в который копейки собирают, все равно разворовывается. А те, кто сидят на бюджете, считают, что они и их семьи тем самым обеспечены на поколение вперед. Так что убийство Шаповала — это какие-то внутриукраинские разборки. Тут нет никаких спецслужб", — сказал Басурин.

Если хорошо копнуть, то выяснится, что у этого полковника ГУР были какие-то серьезные "сбережения", была серьезная недвижимость, предположил спикер ведомства. При этом если все эти приобретения сравнить с его реальной зарплатой, то, окажется, что он не в состоянии был всего этого накопить и приобрести честным путем, добавил он.

"Может, он кому-то что-то пообещал и не выполнил. Поэтому отомстили. Вот всё", — отметил спикер ДНР.

Ранее пресс-служба управления Нацполиции Киева сообщила, что полковник ЦУР Минобороны Украины Максим Шаповал погиб в результате взрыва автомобиля. Возбуждено дело по статье "теракт".