Лидер "Украинского выбора" рассказал о "лекарстве от распада" страны

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Украине больше подходит федеративное устройство, поскольку из-за ментальных и политических различий между регионами нельзя выработать единые стандарты управления страной, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

"К сожалению, история так ничему и не научила наших доморощенных "демократов". Сегодня они критикуют и отвергают идею федеративного устройства Украины… Они не могут или сознательно не хотят понять, что культурно-исторические, ментальные и политические различия между регионами не позволяют выработать унифицированный подход, единую политику, единые стандарты управления страной", — приводятся во вторник слова Медведчука в статье на сайте движения.

По его мнению, именно игнорирование особенностей регионов и навязывание унитарности усиливают "центробежные тенденции", раскалывают страну, ведут к ее распаду.

"Задолго до возникновения конфликта на Донбассе я говорил, что федерализация — это лекарство от распада. Несмотря на нападки противников федерализации, я не изменил и не изменю своей позиции: в нынешних условиях федеративное устройство — это залог объединения, "сшивания" страны. Я последовательно выступал и выступаю за федерализацию Украины конституционным путем", — отметил Медведчук.

При этом он отметил, что сегодня эта идея не имеет массовой поддержки в обществе. Однако Медведчук убежден, что время все расставит по своим местам и украинский народ признает справедливость и необходимость идеи федеративного устройства, в частности посредством референдума.

На Украине 28 июня будут отмечать 21-ю годовщину принятия конституции страны.