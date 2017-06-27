Еврокомиссия хочет уничтожить "ров" между Евросоюзом и его гражданами

БРЮССЕЛЬ, 27 июн — РИА Новости, Александр Шишло. Европейцы должны почувствовать, что институты Евросоюза в своей деятельности исходят прежде всего из интересов граждан сообщества, Еврокомиссия намерена ликвидировать возникший между ними "ров", заявил во вторник председатель высшего органа исполнительной власти ЕС Жан-Клод Юнкер.
Ранее он заявил, что Еврокомиссия планирует создать "горячую линию" онлайн-связи для прямых контактов с гражданами стран-членов ЕС.
Опросы показывают, что среди граждан ЕС уровень доверия к сообществу и его институтам значительно снизился. Одновременно резко усилилась активность политических сил, выступающих с националистических и антиглобалистских позиций.