Россия ждет, что США примут новые решения о силах в Европе, заявил Грушко

ВЕНА, 27 июн — РИА Новости. В Москве ожидают, что США при Дональде Трампе примут новые решения о размещении дополнительных сил в рамках НАТО в Европе, заявил постпред РФ при альянсе Александр Грушко.
"Это означает, что нам следует ожидать дополнительного размещения американских сил на европейской территории", — сказала Грушко, выступая на ежегодной обзорной конференции по безопасности.
В настоящее время в Польше и трёх странах Прибалтики НАТО размещает 4 многонациональных батальона. Эти решения были приняты ещё на саммите альянса в Варшаве в 2016 году, то есть при прежней администрации США.