В Испании задержали мужчину за оскорбительные посты в адрес геев в Twitter

МАДРИД, 27 июн – РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в городе Пальма-де-Майорка (Балеарские острова) мужчину по подозрению в разжигании ненависти в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.

В социальной сети Twitter этот человек неоднократно размещал посты, оскорбляющие ЛГБТ- сообщество, а также представителей религиозных и этнических меньшинств, сообщает Национальная полиция.

С жалобой в правоохранительные органы обратился представитель ассоциации Arcópoli. Задержанному будут предъявлены обвинения в разжигании ненависти.

В минувшие выходные в Мадриде трое приверженцев неонацистской идеологии напали на гомосексуальную пару. Они выкрикивали в адрес двух молодых людей оскорбительные лозунги, нанесли им несколько ударов, а также демонстрировали нацистское приветствие. Инцидент произошел в мадридском районе Чуэка, который считается центром гомосексуальной жизни столицы. Они были задержаны, однако в понедельник суд Мадрида принял решение освободить их на время расследования.

В Мадриде сейчас проходит неделя празднования гей-фестиваля Orgullo Gay. В эти дни в испанскую столицу приедут тысячи человек со всего мира. В субботу в центре столицы пройдет крупнейший в Европе гей-парад. Ожидается, что в нем примут участие до двух миллионов человек. В понедельник на здании мэрии Мадрида появился огромный радужный флаг, подобные флаги сейчас развешаны по всему городу.

Испания — одна из самых толерантных стран мира в отношении сексуальных меньшинств. По опросам, почти 90% жителей страны признают и защищают права сексуальных меньшинств. Браки между людьми одного пола здесь были узаконены еще 12 лет назад. Испания стала третьей европейской страной, где был принят подобный закон — после Нидерландов и Бельгии.

Первая демонстрация в защиту прав гомосексуалов прошла в Испании 26 июня 1977 года в Барселоне. Его организатором стала подпольная организация Фронт освобождения геев Каталонии (Front d'Alliberament Gai de Catalunya), на акцию вышли 4 тысячи человек, которые требовали освободить из заключения всех геев и лесбиянок. В 1970-м году, на закате диктаторского режима Франсиско Франко, был принят Закон об общественной опасности, согласно которому геи был отнесены к категории "социально опасных элементов". Уголовное наказание было от штрафа до пятилетнего тюремного заключения или принудительного "лечения". Демонстрация была разогнана полицией.