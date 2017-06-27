Пожар в испанской провинции Уэльва полностью взят под контроль

МАДРИД, 27 июн – РИА Новости. Мощный пожар, вспыхнувший в минувшие выходные в испанской провинции Уэльва (автономное сообщество Андалусия), удалось полностью взять под контроль, сообщил советник по вопросам защиты окружающей среды правительства Андалусии Хосе Фискаль.

Огонь в воскресенье вплотную подошел к природному парку Доньяна, который входит в число биосферных заповедников ЮНЕСКО, и даже частично затронул парк, однако пожарным удалось не допустить, чтобы огонь далеко распространился по уникальному заповеднику.

Специалисты считают, что причиной пожара, вспыхнувшего в муниципалитете Могер и распространившегося на другие районы, "стала деятельность человека". Гражданская Гвардия ведет расследование. Сколько именно гектаров леса выгорело за последние дни, станет известно позже.

Всего были эвакуированы более двух тысяч человек — постояльцы отелей и кэмпингов, местные жители, пациенты реабилитационного центра. Большинство из них уже вернулись в свои дома, однако 230 человек по-прежнему остаются в спортивных комплексах в муниципалитетах Могер и Альмонте, где они были размещены после эвакуации.

В тушении пожара участвовали сотни пожарных и около 20 самолетов и вертолетов. Пострадавших в результате этого пожара нет.

В последние недели в районе Пиренейского полуострова стояла жара, столбики термометра в некоторых районах превышали 40 градусов. В пожаре в центральной части Португалии погибли 64 человека, более 200 получили ранения.