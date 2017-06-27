В Харьковской области произошло ДТП с маршруткой, пострадали семь человек

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Семь человек пострадали в Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутки, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"В Харьковской области произошло ДТП с пострадавшими… Семеро пострадавших доставлены в медицинские учреждения района", — говорится в сообщении.

По данным полиции, утром во вторник "КамАЗ" столкнулся с маршрутным такси "Газель-Рута" и автомобилем Opel Vectra.

В ведомстве заявили, что в результате ДТП телесные повреждения получили пять пассажиров маршрутки, двое из них в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию. Как отметили в полиции, также пострадали два пешехода. Обстоятельства ДТП выясняются.