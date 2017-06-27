Китай сделал представление Индии из-за нарушения границы пограничниками

ПЕКИН, 27 июн — РИА Новости, Жанна Манукян. МИД Китая сделал представление Индии, после того как индийские пограничники нарушили границу между двумя странами и зашли на китайскую территорию, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее МИД Китая опубликовал заявление, что индийские пограничники пересекли китайско-индийскую границу в районе штата Сикким и вошли на территорию Китая, что препятствовало выполнению регулярной деятельности китайских пограничников в районе Дунлан (в Тибетском автономном районе).

"Китайская сторона уже сделала представление индийской стороне в Пекине и Нью-Дели и заявила о своей жесткой позиции", — заявил на брифинге Лу Кан.

Он выразил надежду, что индийская сторона в кратчайшие сроки приметы меры для того, чтобы незаконно пересекшие границу индийские сотрудники вернулись на пограничную линию.

По данным МИД КНР, статус участка китайско-индийской границы в районе штата Сикким оговорен в соглашении от 1890 года между Китаем и Великобританией. После провозглашения независимости Индии, правительство страны многократно подтверждало в письменной форме, что обе стороны признают отсутствие между ними каких-либо противоречий относительно сиккимского участка границы, говорится в заявлении ведомства.

Китайское оборонное ведомство во вторник также выступило с критикой действий индийских пограничников. В заявлении, опубликованном в ночь на вторник, Минобороны КНР отметило, что подобная активность несет серьезную угрозу миру и спокойствию в приграничных районах.