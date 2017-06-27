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Китай призвал США не вмешиваться в дело нобелевского лауреата Лю Сяобо

12:1727.06.2017
(обновлено: 12:26 27.06.2017)
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© AP Photo / Vincent YuПлакаты нобелевского лауреата Лю Сяобо и его жены Лю Ся во время демонстрации в Гонконге. 27 июня 2017Плакаты нобелевского лауреата Лю Сяобо и его жены Лю Ся во время демонстрации в Гонконге. 27 июня 2017
© AP Photo / Vincent Yu

ПЕКИН, 27 июн — РИА Новости, Жанна Манукян. Китай во вторник призвал США не вмешиваться в его внутренние дела после того, как Вашингтон призвал китайские власти предоставить получившему Нобелевскую премию мира китайскому правозащитнику Лю Сяобо и его жене свободу передвижения.

Полицейский, Китай. Архивное фото
© Fotolia / Fotokon
Нобелевский лауреат Лю Сяобо отпущен из тюрьмы в Китае для лечения рака
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на представительницу посольства США в Пекине сообщило, что США призывают власти Китая не только освободить правозащитника, находившегося в заключении с 2009 года, но и отменить домашний арест его и его жены, предоставить ему свободу передвижения и обеспечить доступ к медицинской помощи.

Лю Сяобо был освобожден от отбывания наказания после того, как у него был обнаружен рак печени последней стадии.

"Это внутреннее дело Китая, и ни одна страна не имеет права вмешиваться во внутренние дела Китая и делать безосновательные заявления. Китай — правовое государство, где все равны перед законом. Все другие страны должны уважать юридический суверенитет Китая и не должны под предлогом так называемых индивидуальных случаев вмешиваться во внутренние дела", — заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Он подчеркнул, что вопрос выезда из страны граждан Китая регулируется соответствующим законодательством.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на распространенное видео, что, по словам жены Лю Сяобо, ее супруга невозможно вылечить ни с помощью операции, ни с помощью химио или радиотерапии.

Флаги США и Китая
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Китай посоветовал США заняться своими проблемами с правами человека
Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за "длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае".

В июне 2009 года агентство Синьхуа сообщило, что Лю Сяобо арестован по обвинению в "организации в последние годы агитационных действий, направленных на подрыв государственной власти и свержение социалистического строя". По некоторым данным, он был арестован еще 8 декабря 2008 года.

Также сообщалось, что Лю Сяобо — один из авторов так называемой "Хартии 08" — открытого письма к властям Китая с требованием соблюдения прав человека и проведения политических реформ. Хартию подписали более 300 общественных деятелей и борцов за права человека в стране.

Действия китайских властей в отношении Лю Сяобо неоднократно становились предметом полемики между Китаем, США и другими западными странами, требующими освобождения правозащитника. На все подобные заявления МИД КНР отвечал, что действия компетентных органов в отношении правозащитника лежат в русле китайских законов.

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