В НАТО заявили, что усиление альянса "сохранит оборонительный характер"

ВЕНА, 27 июн — РИА Новости. Усиление НАТО на границах с Россией соразмерно и носит оборонительный характер, останется таким и в будущем, заявила заместитель генсека альянса Роуз Гетемюллер.

Говоря о происходящем в настоящее время наращивании сил альянса на восточных рубежах, дипломат отметила, что действия НАТО в данном случае являются "соразмерными", носят "оборонительный характер" и соответствуют международному праву.

"Эти меры будут оставаться такими и в будущем", — сказала она, выступая на ежегодной обзорной конференции по безопасности.

Обращаясь к российской делегации, Гетемюллер выразила надежду, что, несмотря на существующие разногласия, сторонам удастся "продвинуться вперёд". "Мы привержены диалогу с Россией", — пояснила она.

Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.