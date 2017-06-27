Слуцкий прокомментировал предложение внести поправки в регламент ПАСЕ

Делегаты в зале на пленарном заседании Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фотосессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

Делегаты в зале на пленарном заседании Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Архивное фотосессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)

СЕУЛ, 27 июн — РИА Новости. Поправки, предлагаемые в регламент ПАСЕ о возможности импичмента председателя ассамблеи не соответствуют ни уставу, ни духу сотрудничества в формате Совета Европы, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

ПАСЕ во вторник обсудит проект доклада, предлагающий внести поправки в регламент Ассамблеи для отстранения с выбранных постов.

Нынешний регламент Ассамблеи не предусматривает механизма отстранения с выбранных должностей, в частности, с поста главы ПАСЕ. Уйти с должности он может только добровольно.

"Досадно, что вчера Бюро ПАСЕ, где участвовало 29 его членов, 15 голосами против 14, то есть с перевесом в один голос, но все-таки пропустило доклад (главы комитета по регламенту в ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, который предполагает внесение регламентных поправок, подразумевающих возможность, в том числе импичмента председателя ассамблеи. Это не соответствует ни уставу, ни регламенту, ни духу сотрудничества в формате СЕ и его парламентской ассамблеи", — сказал Слуцкий журналистам.

Вопрос о возможности введения импичмента в отношении выборных должностей возник в связи ситуацией, сложившаяся весной этого года с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом, которому Ассамблея из-за визита в Сирию выразила вотум недоверия, но не смогла отстранить от должности.