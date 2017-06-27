Министр торговли США отменил поездку в Германию из-за встречи с Трампом

БЕРЛИН, 27 июн – РИА Новости, Маргарита Костив. Министр торговли США Уилбур Росс отменил поездку в Германию из-за встречи с президентом Дональдом Трампом, заявила РИА Новости представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон.

Утром во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на министерство экономики Германии сообщила, что Росс неожиданно отменил поездку в Берлин, однако о причинах этого шага не сообщалось.

"Уилбур Росс отменил поездку в Германию вчера вечером. В качестве причины он указал, что сегодня у него встреча с президентом США Трампом, из-за которой он не может приехать в Германию", — сообщила Барон.

Во вторник Росс должен был встретиться с главой минэкономики и энергетики ФРГ Бригиттой Циприс. На вечер у него было запланировано выступление на мероприятии, организуемом экономическим советом партии ХДС. Там он должен был обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель трансатлантическое сотрудничество.

Ранее Циприс направила письмо Россу, в котором подвергла критике планы Вашингтона в отношении импорта стали из-за рубежа. Поводом для критики стало решение Трампа о проведении проверки в отношении поставок импортной стали в США, мотивированное обеспечением интересов национальной безопасности.