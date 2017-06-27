Мэр Сеула призвал к поиску альтернативных подходов к проблеме КНДР

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Необходимо искать альтернативные подходы к решению проблемы КНДР, которые бы устроили всех ключевых игроков в регионе, заявил мэр Сеула Пак Вон Сун.

"Сейчас ситуация вокруг КНДР неблагоприятная. И если в вопросе КНДР прямой подход не работает, нужно искать альтернативные подходы", — сказал Пак на открытии круглого стола по случаю своего визита в Москву.

По его словам, "нужно найти те взаимоприемлемые ответы, которые устраивают и Северную Корею, и Россию, и Китай".

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от угрозы со стороны США. Баллистические ракеты КНДР часто падают в исключительной экономической зоне Японии всего в нескольких сотнях километров от берега. Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

Нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын постоянно подчеркивает, что страна будет отстаивать самостоятельность и статус ядерного государства, так как наращивание ядерного потенциала является необходимой мерой для защиты государства от США.