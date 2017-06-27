Мэр Сеула мечтает, чтобы в Москве появился "Сеульский вокзал"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Власти Южной Кореи осознают необходимость в расширении двустороннего сотрудничества с Россией, сейчас с приходом нового президента Мун Чжэ Ина наступило "золотое время" для нового старта отношений двух стран, заявил мэр Сеула Пак Вон Сун.
По его словам, Россия для современной истории Кореи является неким "большим весом, большой горой, к которой можно обратиться".
"Правительство Кореи всегда искало ответы с севера, от "северной политики" президента Ро Дэу до евразийской инициативы президента Пак Кын Хе. Однако следует отметить, что, несмотря на определённый прогресс, с началом жёсткого курса по отношению к КНДР, который начался в 2008 году, российско-корейские отношения тоже, так скажем, топчутся на месте", — добавил мэр.
Пак Вон Сун отметил, что с приходом к власти нового президента Кореи правительство страны взяло новый курс на подход к российско-корейским отношениям.
"Корейское правительство осознает необходимость в расширении двустороннего сотрудничества… Считаю, что наши страны — это взаимодополняющие стратегические партнеры, которые имеют общий геополитический и геоэкономический интерес", — сказал он.
Он отметил, что Корея называет такой подход "новым северным курсом", и ключевой момент этого курса — соединение с Евразией по железной дороге, ведь железная дорога является мостом мира и экономики, это путь людей и товаров.
Сеульский вокзал в Москве
Пак Вон Сун добавил, что по пути из аэропорта проезжал Белорусский вокзал.
"Моя мечта — это чтобы в Москве был создан Сеульский вокзал, и, соответственно, в Сеуле создадим Московский вокзал", — сказал он.