Мэр Сеула мечтает, чтобы в Москве появился "Сеульский вокзал"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Власти Южной Кореи осознают необходимость в расширении двустороннего сотрудничества с Россией, сейчас с приходом нового президента Мун Чжэ Ина наступило "золотое время" для нового старта отношений двух стран, заявил мэр Сеула Пак Вон Сун.

"Считаю, что сегодняшний день — это золотое время для нового старта наших отношений", — сказал Пак на открытии круглого стола по случаю своего визита в Москву.

По его словам, Россия для современной истории Кореи является неким "большим весом, большой горой, к которой можно обратиться".

"Правительство Кореи всегда искало ответы с севера, от "северной политики" президента Ро Дэу до евразийской инициативы президента Пак Кын Хе. Однако следует отметить, что, несмотря на определённый прогресс, с началом жёсткого курса по отношению к КНДР, который начался в 2008 году, российско-корейские отношения тоже, так скажем, топчутся на месте", — добавил мэр.

Пак Вон Сун отметил, что с приходом к власти нового президента Кореи правительство страны взяло новый курс на подход к российско-корейским отношениям.

"Корейское правительство осознает необходимость в расширении двустороннего сотрудничества… Считаю, что наши страны — это взаимодополняющие стратегические партнеры, которые имеют общий геополитический и геоэкономический интерес", — сказал он.

По его словам, возобновление проекта "Хасан-Раджин" и создание нового промышленного комплекса наподобие экономической зоны "Кэсон" может стать взаимовыгодным для всех участников, для Южной Кореи, Китая, России, для Северной Кореи. "И также это может решить неопределённость в безопасности и экономике Северо-Восточной Азии, и это может явиться прорывом в восстановлении мира и процветания региона", — добавил мэр.

Он отметил, что Корея называет такой подход "новым северным курсом", и ключевой момент этого курса — соединение с Евразией по железной дороге, ведь железная дорога является мостом мира и экономики, это путь людей и товаров.

Сеульский вокзал в Москве

Пак Вон Сун добавил, что по пути из аэропорта проезжал Белорусский вокзал.

"Моя мечта — это чтобы в Москве был создан Сеульский вокзал, и, соответственно, в Сеуле создадим Московский вокзал", — сказал он.