Евродепутат рассказал, какой президент Германии "лучше для Польши"

ВАРШАВА, 27 июн — РИА новости. Для Польши было бы лучше, если бы сентябрьские выборы в Германии выиграла действующий канцлер Ангела Меркель, заявил польский евродепутат от правящей партии Право и справедливость Рышард Чарнецкий в эфире польского радио.

Новый бундестаг будет избран 24 сентября. Меркель вновь выдвинута кандидатом на пост канцлера. Ее главный соперник, председатель СДПГ Мартин Шульц не имеет, если верить опросам, шансов сменить ее на посту главы правительства.

"Для Польши, для Европы, лучше было бы, чтобы госпожа канцлер (Меркель — ред.) выиграла эти выборы. Мы можем критиковать госпожу канцлер Меркель в различных областях, когда речь идет о политике ЕС, когда дело доходит до иммиграционной политики в частности. Но на самом деле я предпочел бы, чтобы госпожа канцлер Меркель выиграла выборы, а не бывший председатель Европейского парламента", — сказал Чарнецкий.

По его мнению, Шульц "яростно атакует" Польшу. "В последний раз в Дортмунде он заявил о слишком мягком отношении к Польше и Венгрии со стороны канцлера Германии и правительства в Берлине", — отметил евродепутат.