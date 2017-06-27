Евродепутат рассказал, какой президент Германии "лучше для Польши"

ВАРШАВА, 27 июн — РИА новости. Для Польши было бы лучше, если бы сентябрьские выборы в Германии выиграла действующий канцлер Ангела Меркель, заявил польский евродепутат от правящей партии Право и справедливость Рышард Чарнецкий в эфире польского радио.
"Для Польши, для Европы, лучше было бы, чтобы госпожа канцлер (Меркель — ред.) выиграла эти выборы. Мы можем критиковать госпожу канцлер Меркель в различных областях, когда речь идет о политике ЕС, когда дело доходит до иммиграционной политики в частности. Но на самом деле я предпочел бы, чтобы госпожа канцлер Меркель выиграла выборы, а не бывший председатель Европейского парламента", — сказал Чарнецкий.
По его мнению, Шульц "яростно атакует" Польшу. "В последний раз в Дортмунде он заявил о слишком мягком отношении к Польше и Венгрии со стороны канцлера Германии и правительства в Берлине", — отметил евродепутат.