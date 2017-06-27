В 37 странах большинство не одобряет внешнюю политику Трампа, показал опрос

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Более половины жителей 37 стран в мире не уверены, что президент США Дональд Трамп "поступает правильно" в том, что касается международных вопросов, свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Pew Research Center (PRC).

Согласно данным исследования, в среднем около 22% респондентов заявили о своей уверенности в действиях американского лидера, касающихся международных дел. Около 74% участников опроса отметили, что склонны не доверять президенту США в этих вопросах.

Как отмечает исследовательский центр, в последние годы правления экс-президента США Барака Обамы о своем доверии американскому лидеру заявляли 64% респондентов из стран, участвовавших в опросе.

Выборы президента США состоялись 8 ноября. Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал неожиданную для многих победу. Большинство опросов прогнозировали победу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.