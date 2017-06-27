Министр торговли США неожиданно отменил свою поездку в Берлин

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс неожиданно отменил свою поездку в Берлин, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на министерство экономики Германии.
В министерстве не сообщили причин отмены визита Росса.
Ранее Циприс направила письмо Россу, в котором подвергла критике планы Вашингтона в отношении импорта стали из-за рубежа. Поводом для критики стало решение президента США Дональда Трампа о проведении проверки в отношении поставок импортной стали в США, мотивированное обеспечением интересов национальной безопасности.
Глава немецкого минэкономики считает действия США несправедливыми, так как "нет доказательств того, что европейский или немецкий импорт стали могут угрожать или влиять на национальную безопасность США", запланированные меры противоречат торговому и таможенному соглашению. В случае возникновения конфликта по этому вопросу Берлин может обратиться в ВТО.