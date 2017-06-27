Министр торговли США неожиданно отменил свою поездку в Берлин

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Министр торговли США Уилбур Росс неожиданно отменил свою поездку в Берлин, сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на министерство экономики Германии.

В министерстве не сообщили причин отмены визита Росса.

Во вторник Росс должен был встретиться с главой минэкономики и энергетики ФРГ Бригиттой Циприс. На вечер у него было запланировано выступление на мероприятии, организуемом экономическим советом партии ХДС. Там он должен был обсудить с канцлером ФРГ Ангелой Меркель трансатлантическое сотрудничество.

Ранее Циприс направила письмо Россу, в котором подвергла критике планы Вашингтона в отношении импорта стали из-за рубежа. Поводом для критики стало решение президента США Дональда Трампа о проведении проверки в отношении поставок импортной стали в США, мотивированное обеспечением интересов национальной безопасности.

По информации немецкого минэкономики, ведомство Росса должно в ближайшее время опубликовать доклад по этому вопросу. Циприс обеспокоена тем фактом, что доклад, судя по некоторым признакам, "может утверждать, что импорт стали, в том числе из ЕС, может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов", так как "в случае введения тарифов или так называемых квот для сокращения импорта" европейские и немецкие производители понесут убытки "вместе того, чтобы снижать глобальное перепроизводство".

Глава немецкого минэкономики считает действия США несправедливыми, так как "нет доказательств того, что европейский или немецкий импорт стали могут угрожать или влиять на национальную безопасность США", запланированные меры противоречат торговому и таможенному соглашению. В случае возникновения конфликта по этому вопросу Берлин может обратиться в ВТО.