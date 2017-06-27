Пхеньяну должны предоставить гарантии безопасности, считает российский МИД

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пхеньяну для решения проблемы КНДР должны быть предоставлены гарантии безопасности, что позволит ему в дальнейшем отказаться от своей ракетно-ядерной программы, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Ранее Моргулов сообщил, что в Москве разработали "дорожную карту" по решению проблем КНДР, которую РФ готова обсуждать с партнёрами.

"Речь идёт о том, чтобы все страны данного субрегиона в равной мере чувствовали себя в безопасности, причём в случае КНДР это должны быть гарантии, которые привели бы к отказу Пхеньяна от своих ракетно-ядерных программ", — заявил Моргулов.

В начале июня Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, расширяющую санкции против КНДР в связи с продолжающимися ракетными пусками. В список попали несколько частных лиц и четыре юридических лица: ракетные войска, торговые фирмы и банк.

Последний пуск был проведен 9 июня, когда КНДР испытала несколько противокорабельных крылатых ракет. Предыдущее испытание состоялось 29 мая, был проведен пуск баллистической ракеты с системой самонаведения для перехвата ракет противника.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.