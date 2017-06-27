При взрыве автомобиля в Киеве погиб водитель

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости. Водитель погиб после взрыва автомобиля в украинской столице, на месте работает полиция, сообщает пресс-служба управления Национальной полиции Киева.

Ранее пресс-секретарь киевской полиции Оксана Блищик сообщила, что в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль, пострадал мужчина.

"Полиция работает на месте взрыва в Соломенском районе Киева. В результате происшествия погиб водитель", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным полиции, на месте ЧП работают следственно-оперативные группы, эксперты-криминалисты, взрывотехники, врачи скорой помощи и спасатели.

Местные СМИ сообщают, что в результате взрыва пострадали два человека. Эту информацию в полиции пока не подтверждают.

Телеканал "112 Украина" отмечает, что обломки автомобиля разбросаны по всей дороге. Сотрудники полиции огородили место происшествия ограничительной лентой, движение транспорта возле улицы Механизаторов перекрыто.