Экс-премьер Франции Вальс заявил о выходе из Социалистической партии

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что выходит из Социалистической партии, от которой он избирался на прошедших выборах в нижнюю палату парламента.
"Я покидаю Социалистическую партию, или Социалистическая партия покидает меня, часть моей политической жизни закончилась", - заявил бывший премьер в интервью телеканалу RTL.
Согласно данным МВД, Вальс в 1-м избирательном округе департамента Эсон одержал победу над кандидатом от левой "Непокорившейся Франции" Фаридой Амрани с разрывом в 139 голосов (11 757 против 11 618, 50,3% против 49,7%). После выборов Вальс объявил о своем избрании в нижнюю палату парламента. Амрани заявила о нарушениях на избирательных участках и обжалует результаты голосования.
Ранее Вальс также выставлял свою кандидатуру для участия в выборах президента страны. На праймериз Социалистической партии экс-премьер потерпел поражение, серьезно уступив экс-министру образования Бенуа Амону.