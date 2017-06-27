Экс-премьер Франции Вальс заявил о выходе из Социалистической партии

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что выходит из Социалистической партии, от которой он избирался на прошедших выборах в нижнюю палату парламента.

"Я покидаю Социалистическую партию, или Социалистическая партия покидает меня, часть моей политической жизни закончилась", - заявил бывший премьер в интервью телеканалу RTL.

Во Франции 18 июня состоялся второй тур выборов депутатов Национального собрания. По итогам голосования, кандидаты от движения президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" получили 308 из 577 мест в нижней палате, еще 42 мандата завоевали представители союзной партии MoDem ("Демократическое движение"). Социалистическая партия получила лишь 30 депутатских мандатов.

Согласно данным МВД, Вальс в 1-м избирательном округе департамента Эсон одержал победу над кандидатом от левой "Непокорившейся Франции" Фаридой Амрани с разрывом в 139 голосов (11 757 против 11 618, 50,3% против 49,7%). После выборов Вальс объявил о своем избрании в нижнюю палату парламента. Амрани заявила о нарушениях на избирательных участках и обжалует результаты голосования.

Ранее Вальс также выставлял свою кандидатуру для участия в выборах президента страны. На праймериз Социалистической партии экс-премьер потерпел поражение, серьезно уступив экс-министру образования Бенуа Амону.