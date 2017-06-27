Япония ужесточила меры в отношении судов, посещающих КНДР

ТОКИО, 27 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии ужесточило меры по досмотру судов, посещающих порты Северной Кореи, чтобы сократить возможности этой страны развивать свою ядерную и ракетную программы.
Ужесточение мер последовало в ответ на активизацию КНДР своей ракетной программы: во второй половине мая – начале июня Северная Корея проводила ракетные испытания с частотой один пуск в 7-10 дней. Среди выпущенных в последние месяцы ракет несколько упали в исключительной экономической зоне Японии, в нескольких сотнях километров от ее берегов, что не может не вызывать недовольство Токио.