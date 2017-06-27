Япония ужесточила меры в отношении судов, посещающих КНДР

ТОКИО, 27 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии ужесточило меры по досмотру судов, посещающих порты Северной Кореи, чтобы сократить возможности этой страны развивать свою ядерную и ракетную программы.

Как сообщает телекомпания NHK , если до сих пор ограничения распространялись на предметы, которые могут быть использованы непосредственно для развития ракетной и ядерной программ КНДР, то теперь в список включены, например, медь и никель, экспорт которых служит для Северной Кореи источником получения средств в твердой валюте, что в конечном счете может быть направлено на укрепление ядерной мощи страны. Как ожидается, указ вступит в силу в середине июля.

Ужесточение мер последовало в ответ на активизацию КНДР своей ракетной программы: во второй половине мая – начале июня Северная Корея проводила ракетные испытания с частотой один пуск в 7-10 дней. Среди выпущенных в последние месяцы ракет несколько упали в исключительной экономической зоне Японии, в нескольких сотнях километров от ее берегов, что не может не вызывать недовольство Токио.