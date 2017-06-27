США предложили Индии приобрести морские беспилотники

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости. Соединенные Штаты предложили Индии приобрести морские беспилотники (дистанционно управляемые и автономные надводные аппараты, Sea Guardian Unmanned Aerial Systems), говорится в заявлении Белого дома по итогам встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

"Соединенные Штаты предложили для рассмотрения Индии сделку по продаже морских беспилотников Sea Guardian Unmanned Aerial Systems, которые увеличили бы возможности Индии и всесторонне обеспечили бы ее интересы в области безопасности", — говорится в сообщении.