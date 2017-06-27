В США приостановили высылку всех задержанных в стране иракских граждан

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Федеральный судья США в понедельник приостановил высылку всех иракских граждан, задержанных в стране, по меньшей мере до 10 июля, передает агентство Рейтер.
По словам федеральных прокуроров, в США 1 тысяча 444 иракских гражданина, в отношении которых вынесено распоряжение о депортации. Из них 199 человек содержатся под стражей в иммиграционных органах.
Судья Марк Голдсмит встал на сторону адвокатов Американского союза гражданских свобод (ACLU), который в субботу подал жалобу в Службу по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США с просьбой не высылать 85 иракцев из страны.
Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.