В США приостановили высылку всех задержанных в стране иракских граждан

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Федеральный судья США в понедельник приостановил высылку всех иракских граждан, задержанных в стране, по меньшей мере до 10 июля, передает агентство Рейтер.

Ранее его постановление распространялось на 114 задержанных иракцев в районе Детройта.

По словам федеральных прокуроров, в США 1 тысяча 444 иракских гражданина, в отношении которых вынесено распоряжение о депортации. Из них 199 человек содержатся под стражей в иммиграционных органах.

Судья Марк Голдсмит встал на сторону адвокатов Американского союза гражданских свобод (ACLU), который в субботу подал жалобу в Службу по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства США с просьбой не высылать 85 иракцев из страны.

В понедельник верховный суд США согласился заслушать дело по иммиграционному указу Трампа, на время рассмотрения приостановлены большинство решений нижестоящих судов, блокировавших этот документ. Судьи также предоставили администрации частичное право о вступлении в силу положений иммиграционного указа, пока судебное рассмотрение дела продолжается. В частности, иммиграционный указ действителен "в отношении иностранцев, которые не могут подтвердить подлинные отношениями с лицами или организациями, находящимися в США".

Своим указом Трамп намеревался приостановить въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана. Ирак, в отличие от предыдущего, также отмененного судом указа, в списке стран отсутствует. Также указ должен был приостановить на 120 дней программу приема беженцев.