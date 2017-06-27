Санкции не помогут решить ядерную проблему КНДР, считают в Южной Корее

СЕУЛ, 27 июн — РИА Новости. Санкции сами по себе не могут решить ядерную проблему КНДР, необходимо сесть за стол переговоров, заявил председатель национального собрания Южной Кореи Чон Се Гюн.

"Провокации со стороны северной Кореи заслуживают санкций мирового сообщества. Однако история продемонстрировала, что санкции сами по себе не могут решить ядерную проблему Северной Кореи. И в добавлении к санкциям мы также нуждаемся в том, чтобы сесть за стол переговоров, повести такие переговоры с Севером (КНДР)", — сказал Чон Се Гюн на втором совещание спикеров стран парламентов Евразии в Сеуле.

"Именно поэтому я подчеркивают необходимость провести межпарламентский диалог между странами, которые участвуют в шестисторонних переговорах", — добавил он.

Спикер парламента Кореи подчеркнул важность создание мирного режима на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии для устойчивого процветания в Евразии.