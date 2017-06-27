Санкции не помогут решить ядерную проблему КНДР, считают в Южной Корее

СЕУЛ, 27 июн — РИА Новости. Санкции сами по себе не могут решить ядерную проблему КНДР, необходимо сесть за стол переговоров, заявил председатель национального собрания Южной Кореи Чон Се Гюн.
"Именно поэтому я подчеркивают необходимость провести межпарламентский диалог между странами, которые участвуют в шестисторонних переговорах", — добавил он.
Спикер парламента Кореи подчеркнул важность создание мирного режима на Корейском полуострове и в северо-восточной Азии для устойчивого процветания в Евразии.