Президент Южной Кореи назвал нового кандидата на пост министра юстиции

ТОКИО, 27 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал нового кандидата на пост министра юстиции страны после того, как предыдущий претендент отказался от предложенного поста, сообщило агентство Ренхап.

В качестве кандидатуры на пост министра юстиции Южной Кореи назван Пак Сан Ги, профессор Университета Йонсей. Он также возглавляет либеральную общественную организацию "Гражданская коалиция за экономическую справедливость", которая выступает за справедливое распределение доходов.

Предыдущий кандидат на этот пост Ан Гён Хван отказался от предложенной ему должности после того, как стало известно о его незаконном вступлении в брак в 1975 году, а также в связи с критикой его работ, которые трактовались его противниками как утверждающие неравенство полов. Как стало известно, в 1975 году Ан вступил в брак, который был расторгнут через год из-за того, что его предполагаемая супруга не давала согласия на него.

Избранный в мае новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин формирует новое правительство и выдвигает кандидатов на посты министров, однако часто это сталкивается с сопротивлением оппозиции, которая выносит на обсуждение общественности неприглядные факты их биографии.