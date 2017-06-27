Володин позитивно оценил совещание спикеров парламентов стран Евразии

СЕУЛ, 27 июн — РИА Новости. Совещание спикеров парламентов стран Евразии в перспективе может стать новой площадкой парламентариев для обмена опытом законотворчества, координации работы по ключевым вопроса, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Делегация Госдумы во главе с Володиным находится с двухдневным визитом в Сеуле, где во вторник проходит второе совещание спикеров парламентов стран Евразии.

"Совещание спикеров парламентов стран Евразии в перспективе может стать новой площадкой парламентариев для обмена опытом законотворчества, координации работы по ключевым вопросам", — сказал Володин на втором совещании спикеров парламентом стран Евразии.

Он отметил, что участники совещания выступают за взаимовыгодное сотрудничество на евразийском пространстве. "В основе нашего диалога лежат не политические цели, хотелось бы подчеркнуть, а желание лучше понимать друг друга, сблизить позиции по ключевым задачам развития наших стран. Надеюсь, наш открытый формат будет привлекать новых участников", — добавил председатель Госдумы.

По его словам, важно, чтобы сотрудничество было основано на доверии и взаимоуважении. "Каждая из стран участниц совещания обладает своими национальными ценностями и интересами, которые нам необходимо учитывать в диалоге", — подчеркнул он.