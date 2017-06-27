Володин позитивно оценил совещание спикеров парламентов стран Евразии

СЕУЛ, 27 июн — РИА Новости. Совещание спикеров парламентов стран Евразии в перспективе может стать новой площадкой парламентариев для обмена опытом законотворчества, координации работы по ключевым вопроса, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Совещание спикеров парламентов стран Евразии в перспективе может стать новой площадкой парламентариев для обмена опытом законотворчества, координации работы по ключевым вопросам", — сказал Володин на втором совещании спикеров парламентом стран Евразии.
По его словам, важно, чтобы сотрудничество было основано на доверии и взаимоуважении. "Каждая из стран участниц совещания обладает своими национальными ценностями и интересами, которые нам необходимо учитывать в диалоге", — подчеркнул он.