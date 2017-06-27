В МНБ США заявили, что не пытались взломать электронные сети штата Джорджия

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Генеральный инспектор министерства национальной безопасности США (МНБ) заявил, что ведомство не пыталось взломать электронные избирательные системы штата Джорджия, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее сообщалось, что секретарь штата Джорджия Брайан Кемп заявил в своем письме Трампу, что в течение 2016 года МНБ совершило несколько попыток внедриться в электронные сети штата, последняя из которых произошла через неделю после президентских выборов. МНБ заявило, что не совершало хакерских атак, объяснив, что, возможно, за атаку в ноябре могла быть принята проверка систем безопасности, которую проводили сотрудники министерства.

По данным агентства, генеральный инспектор МНБ Джон Рот отправил конгрессу письмо, в котором он утверждает, что заявления по поводу попыток взлома не обоснованы. Сообщается, что группа экспертов по цифровым преступлениям и анализу просмотрела компьютерные данные МНБ и офиса Кемпа и провела беседу с представителями министерства. Также группа воссоздала действия МНБ.

По словам Рота, данные подтвердили, что МНБ использовало публичную страницу сайта Кемпа, чтобы проверить лицензии сертификатов на оружие сотрудников службы охраны.

"По результатам этой работы, мы не нашли подтверждения обвинениям МНБ в том, что оно пыталось изучить компьютерные сети Джорджии или внедриться в них", — говорится в письме.

"Наоборот, свидетельства показали обычное и уместное использование публичного сайта Джорджии", — цитирует агентство письмо.

Кемп также сообщил в заявлении в понедельник, что он говорил с главой министерства национальной безопасности США Джоном Келли и признал, что МНБ не пыталось взломать системы штата.