В МНБ США заявили, что не пытались взломать электронные сети штата Джорджия

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Генеральный инспектор министерства национальной безопасности США (МНБ) заявил, что ведомство не пыталось взломать электронные избирательные системы штата Джорджия, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным агентства, генеральный инспектор МНБ Джон Рот отправил конгрессу письмо, в котором он утверждает, что заявления по поводу попыток взлома не обоснованы. Сообщается, что группа экспертов по цифровым преступлениям и анализу просмотрела компьютерные данные МНБ и офиса Кемпа и провела беседу с представителями министерства. Также группа воссоздала действия МНБ.
"По результатам этой работы, мы не нашли подтверждения обвинениям МНБ в том, что оно пыталось изучить компьютерные сети Джорджии или внедриться в них", — говорится в письме.
"Наоборот, свидетельства показали обычное и уместное использование публичного сайта Джорджии", — цитирует агентство письмо.
Кемп также сообщил в заявлении в понедельник, что он говорил с главой министерства национальной безопасности США Джоном Келли и признал, что МНБ не пыталось взломать системы штата.