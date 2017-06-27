Глава ЦИК Албании призвал партии помочь с подсчетом голосов

БЕЛГРАД, 27 июн — РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Албании Клемент Згури призвал в понедельник политические партии повлиять на своих представителях в комиссиях на участках и ускорить процесс подсчета голосов по итогам прошедших парламентских выборов.

После 21.00 (22.00 мск) понедельника ЦИК подсчитал около 80% голосов, при том, что голосование завершилось в 20.00 (21.00 мск) в воскресенье.

Голосование прошло при самой низкой явкой в истории Албании со времен падения коммунизма. В волеизъявлении приняли участие около 45% от 3,4 миллиона избирателей. Наблюдатели связывают это с мусульманским праздником Ураза-байрам 25 июня и жаркой температурой, местами свыше 35 градусов. На парламентских выборах 2013 года явка составляла 53%.

"Члены комиссий от политических партий имеют возможность продемонстрировать, что голосование и процесс подсчета голосов могут быть проведены профессионально и прозрачно. Члены комиссий могут показать, что новый стандарт организации выборов достигнут, и завершить процесс в установленные законом сроки", — цитирует агентство АТА Згури.

Накануне некоторые члены комиссий на местах стали отказываться подсчитывать бюллетени, ссылаясь на усталость и намереваясь продолжить работу в понедельник.

Голосование было отмечено отдельными инцидентами и нарушениями. Помощь полиции, по официальной информации, понадобилась в 72 случаях.

Согласно последним данным избиркома, правящая СП получает 48% поддержки. Второе место занимает ведущая оппозиционная Демократическая партия, которая располагает 29% голосов избирателей. Социалистическое движение за интеграцию (СДИ) получило в настоящее время 14% голосов.

Граждане страны в воскресенье выбирали 140 депутатов однопалатного парламента в 12 административных округах, при этом порог для прохождения в законодательный орган составляет 3% для партий и 5% для коалиций. На депутатские мандаты претендуют 18 политических объединений.