Трамп считает, что США делают лучшую военную технику в мире

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил в понедельник премьер-министра Индии Нарендру Моди за покупку военного оборудования у США, заявив, что никто "даже близко" не делает военную технику так, как ее делают США.
Как ранее сообщило управление военного сотрудничества американского министерства обороны США, госдепартамент в понедельник одобрил поставку Индии военно-транспортного самолета С-17 и четырех авиационных двигателей. Общая стоимость сделки оценивается в 366 миллионов долларов.