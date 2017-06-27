Трамп считает, что США делают лучшую военную технику в мире

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поблагодарил в понедельник премьер-министра Индии Нарендру Моди за покупку военного оборудования у США, заявив, что никто "даже близко" не делает военную технику так, как ее делают США.

"Спасибо вам огромное. И спасибо огромное за технику, за заказ техники у США… Никто не делает военное оборудование так, как делаем мы. Никто даже близко (не подошел) к нам", — заявил Трамп по итогам встречи с премьером Индии Нарендрой Моди.

Как ранее сообщило управление военного сотрудничества американского министерства обороны США, госдепартамент в понедельник одобрил поставку Индии военно-транспортного самолета С-17 и четырех авиационных двигателей. Общая стоимость сделки оценивается в 366 миллионов долларов.