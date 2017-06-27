МЕХИКО, 27 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот в понедельник официально выдвинул обвинение в "пассивной коррупции" против президента страны Мишела Темера, сообщает портал Globo.

Согласно решению Жанота, обвинение направлено в Верховный суд и, согласно бразильскому законодательству, теперь нижняя палата конгресса должна проголосовать за то, разрешить или нет суду процесс против главы государства.

Судьбу Темера должны будут решить депутаты. Для положительного ответа на вопрос о начале судебного процесса необходимы голоса двух третей членов палаты депутатов, или 342 голоса. Наказание за коррупцию составляет от двух до 12 лет тюрьмы и штраф. При этом СМИ отмечают, что сторонники Темера уверены в возможности блокировки данного решения палаты имеющимися у них голосами.

Сам президент отрицал все обвинения и заявлял, что в отставку не уйдет.

Ранее Верховный суд Бразилии одобрил расследование в отношении Темера в связи с запросом одного из депутатов после опубликованной порталом Globo аудиозаписи, на которой бразильский лидер разговаривает с владельцем компании по производству мяса JBS Жоэсли Батистой. Их встреча состоялась 7 марта. В ходе беседы Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras.

Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года в интервью бразильскому порталу Epoca Globo. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.