МЕХИКО, 27 июн – РИА Новости. Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жанот в понедельник официально выдвинул обвинение в "пассивной коррупции" против президента страны Мишела Темера, сообщает портал Globo.
Судьбу Темера должны будут решить депутаты. Для положительного ответа на вопрос о начале судебного процесса необходимы голоса двух третей членов палаты депутатов, или 342 голоса. Наказание за коррупцию составляет от двух до 12 лет тюрьмы и штраф. При этом СМИ отмечают, что сторонники Темера уверены в возможности блокировки данного решения палаты имеющимися у них голосами.
Сам президент отрицал все обвинения и заявлял, что в отставку не уйдет.
Батиста заявил об участии Темера в коррупционной схеме в правительстве с 2010 года в интервью бразильскому порталу Epoca Globo. Он отметил, что в рамках этой схемы политики вымогали взятки у высокопоставленных должностных лиц в обмен на политическую поддержку.