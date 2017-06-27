В Колумбии РВСК сдали все оружие индивидуального пользования миссии ООН

МЕХИКО, 27 июн — РИА новости. Все оружие индивидуального пользования, находившееся у повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК), сдано миссии ООН в южноамериканской стране, говорится в распространенном в понедельник сообщении миссии.

Это было предусмотрено "дорожной картой" разоружения повстанцев и касалось 26 зон размещения РВСК.

"Миссия ООН получила все индивидуальное оружие РВСК согласно "дорожной карте" от 29 мая", — говорится в сообщении миссии в ее микроблоге в Twitter.

В ноябре 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко подписали окончательное соглашение о мире в стране, которое должно положить конец более чем полувековому внутреннему конфликту, унесшему жизни 220 тысяч человек. В феврале началось непосредственное разоружение повстанческих сил РВСК. Процесс разоружения должен был завершиться к 29 мая — через 180 дней с момента вступления в силу итогового соглашения. Однако позже президент Колумбии объявил о переносе даты окончательного разоружения повстанцев.