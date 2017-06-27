ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США и Индия договорились расширять обмен разведданными и укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Сегодня в ходе переговоров мы обсудили самые серьезные проблемы, такие как терроризм, экстремизм и радикализацию. Мы договорились усилить наше взаимодействие в борьбе с ними", — сказал Моди, сообщив, что борьба с терроризмом будет важной частью взаимодействия двух стран.

"Для того, чтобы отвечать на проблемы, вызывающие наши озабоченности, такие как терроризм, мы будем расширять обмен разведданными, обмениваться информацией, расширять обмен методиками (в этой сфере)", — сказал премьер-министр Индии.