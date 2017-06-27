ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. США и Индия договорились расширять обмен разведданными и укреплять взаимодействие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и радикализмом, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"Для того, чтобы отвечать на проблемы, вызывающие наши озабоченности, такие как терроризм, мы будем расширять обмен разведданными, обмениваться информацией, расширять обмен методиками (в этой сфере)", — сказал премьер-министр Индии.